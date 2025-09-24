Холодные ночи до +3, но без дождей: что будет с погодой в Украине до конца недели

Погода в Украине 24 сентября

В среду, 24 сентября, в Украине будет облачность, с небольшими осадками в западных и южных областях. Теплее всего сегодня будет на востоке и юге - до +28, тогда как на западе, севере максимально температура составит +15. Ночью же температура местами опустится до +9.

В Киеве сегодня днем воздух прогреется до +15, а ночью опустится до +10, возможен небольшой дождь.

Фото: погода в Украине 24 сентября

Погода в Украине 25 сентября

Солнечная погода в четверг, 25 сентября, сохранится в почти во всех регионах страны.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +13...+15 градусов;

в восточных областях - от +14...+16 градусов;

в центральных областях - от +14...+17 градусов;

в южных областях - от +16...+17 градусов;

в западных областях - от +14...+16 градусов.

Впрочем, ночью температура существенно опустится, самыми прохладными ночи будут на западе, севере и в центральных регионах. Столбики термометров местами опустятся до +3.

В Киеве завтра днем воздух прогреется до +15, а ночью температура опустится до +3.

Фото: погода в Украине 25 сентября

Погода в Украине 26 сентября

В пятницу, 26 сентября, на западе, севере и в центральной части Украины ожидается небольшая облачность, но без осадков.

Столбики термометров покажут:

в северных областях - от +13...+15 градусов;

в восточных областях - от +13...+16 градусов;

в центральных областях - от +13...+17 градусов;

в южных областях - от +16...+18 градусов;

в западных областях - от +14...+18 градусов.

Погода в Украине на выходных

В субботу, 27 сентября, по Украине ожидается облачная погода, без осадков. Ночью температура опустится до +4, дневной максимум +17.

В Киеве 27 сентября без осадков и до +15 днем, ночью же температура может опуститься до +4.

Фото: погода в Украине 27 сентября

В воскресенье, 28 сентября, по Украине также без осадков. На юге и на Закарпатье будет теплее всего - днем до +19. На остальной территории страны от +13 до +17. Ночью температура опустится максимум до +5.

В Киеве в воскресенье осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +15, ночью от +9 до +7.

Фото: погода в Украине 28 сентября