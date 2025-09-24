Холодные ночи до +3, но без дождей: что будет с погодой в Украине до конца недели

Погода в Украине на этой неделе будет солнечной, но температура начинает понемногу снижаться. Уже в середине недели ночью температура опустится до +3.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В среду, 24 сентября, в Украине будет облачность, с небольшими осадками в западных и южных областях. Теплее всего сегодня будет на востоке и юге - до +28, тогда как на западе, севере максимально температура составит +15. Ночью же температура местами опустится до +9.
В Киеве сегодня днем воздух прогреется до +15, а ночью опустится до +10, возможен небольшой дождь.
Фото: погода в Украине 24 сентября
Солнечная погода в четверг, 25 сентября, сохранится в почти во всех регионах страны.
Столбики термометров днем покажут:
Впрочем, ночью температура существенно опустится, самыми прохладными ночи будут на западе, севере и в центральных регионах. Столбики термометров местами опустятся до +3.
В Киеве завтра днем воздух прогреется до +15, а ночью температура опустится до +3.
Фото: погода в Украине 25 сентября
В пятницу, 26 сентября, на западе, севере и в центральной части Украины ожидается небольшая облачность, но без осадков.
Столбики термометров покажут:
В субботу, 27 сентября, по Украине ожидается облачная погода, без осадков. Ночью температура опустится до +4, дневной максимум +17.
В Киеве 27 сентября без осадков и до +15 днем, ночью же температура может опуститься до +4.
Фото: погода в Украине 27 сентября
В воскресенье, 28 сентября, по Украине также без осадков. На юге и на Закарпатье будет теплее всего - днем до +19. На остальной территории страны от +13 до +17. Ночью температура опустится максимум до +5.
В Киеве в воскресенье осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +15, ночью от +9 до +7.
Фото: погода в Украине 28 сентября
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ночью 25 сентября ожидается заморозки на поверхности почвы 0-3°C.
Также мы писали, что "бабье лето" в этом году может наступить в октябре - это период сухой и теплой погоды после похолодания и влажная атмосфера не будет доминировать. Больше о погоде осенью - в материале РБК-Украина.