Потепління до +12, але не всюди. Синоптики розповіли, де буде мороз в Україні завтра
У деяких регіонах України завтра буде тепло, подекуди навіть до +10...+12°. Але будуть і ті області, де зберігатимуться невеликі, але "мінуси".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Де буде тепло?
У південній частині, східних та Дніпропетровській областях дощі; температура вночі 1...6° тепла, вдень 4...9° тепла, на крайньому півдні країни до 12°.
В центральних областях значно холодніше, але з "плюсами" - 0...5° тепла.
Де збережеться мороз?
На решті території помірний дощ та мокрий сніг, на Закарпатті та в Карпатах значні, вдень у північній частині невеликі опади.
"Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу", - додали в "Укргідрометцентрі".
Вітер в Україні буде південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вночі на сході країни подекуди пориви 15-20 м/с. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.
Погода в лютому 2024 в Україні
У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.
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