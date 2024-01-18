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Потепление до +12, но не везде. Синоптики рассказали, где будет мороз в Украине завтра

Украина, Четверг 18 января 2024 14:59
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Потепление до +12, но не везде. Синоптики рассказали, где будет мороз в Украине завтра Фото: синоптики рассказали, где будет мороз в Украине 19 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В некоторых регионах Украины завтра будет тепло, местами даже до +10....+12°. Но будут и те области, где сохранятся небольшие, но "минусы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будет тепло?

В южной части, восточных и Днепропетровской областях дожди; температура ночью 1...6° тепла, днем 4...9° тепла, на крайнем юге страны до 12°.

В центральных областях значительно холоднее, но с "плюсами" - 0...5° тепла.

Где сохранится мороз?

На остальной территории умеренный дождь и мокрый снег, на Закарпатье и в Карпатах сильные, днем в северной части небольшие осадки.

"Температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза", - добавили в "Укргидрометцентре".

Потепление до +12, но не везде. Синоптики рассказали, где будет мороз в Украине завтра

Ветер в Украине будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, ночью на востоке страны местами порывы 15-20 м/с. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Погода в феврале 2024 в Украине

В феврале 2024 в Украине, как и в декабре 2023, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.

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