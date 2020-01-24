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Потепление и снег: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     24.01.2020 - 08:00
Потепление и снег: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В северных и Киевской областях сегодня облачно и небольшой снег

Сегодня погода в Украине улучшится, температура воздуха поднимется до +6, но ночью холодно до -7. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды во всех областях

В западных областях сегодня переменная облачность. Днем +4+6, а ночью -5-7. В северных и Киевской областях сегодня облачно и небольшой снег. Там днем +1+3, а ночью -2-5.

Потепление и снег: прогноз погоды на сегодня

Также на востоке Украины снег. Днем 0+2, а ночью -5-7. В южных областях сравнительно тепло, днем +5+7, а ночью -1-4.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня прохладная. Идет небольшой снег. Днем +1+3, а ночью -2-4.

Потепление и снег: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине, в частности по Киеву и Киевской области. В Украине шел снег и был сильный ветер.

Ранее сообщалось, что в этом году День Соборности, несмотря на глобальное потепление, значительно теплее, потому что метеорологическая зима до Киева еще не пришла.

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