ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Похолодание и снег с дождем: какая будет сегодня погода

Новости » Общество     23.01.2020 - 08:00
Похолодание и снег с дождем: какая будет сегодня погода
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях сегодня облачно

Сегодня погода в Украине ухудшится, похолодает и пойдет снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды во всех областях

В западных областях сегодня облачно. Днем 0+2, и ночью так же. Только в Закарпатской области дожди со сногом.

Похолодание и снег с дождем: какая будет сегодня погода

На севере и в центре страны снег с дождем. Днем -1+2, а ночью 0+2. В восточных областях такая же погода, только температура воздуха днем составит 0+2, и ночью так же.

На юге страны днем +1+3, а ночью 0+2.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице снег с дождем. Днем -1+1, а ночью 0+2.

Похолодание и снег с дождем: какая будет сегодня погода

Ранее сообщалось, что в этом году День Соборности, несмотря на глобальное потепление, значительно теплее, потому что метеорологическая зима до Киева еще не пришла.

Напомним, для Украины 2019 год более 30 температурными рекордами стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Метеорологическая зима в Киеве еще не наступила Порывы ветра до 20 м/с: синоптики объявили штормовое предупреждение
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь