Похолодание и снег с дождем: какая будет сегодня погода

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях сегодня облачно

Сегодня погода в Украине ухудшится, похолодает и пойдет снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды во всех областях

В западных областях сегодня облачно. Днем 0+2, и ночью так же. Только в Закарпатской области дожди со сногом.

На севере и в центре страны снег с дождем. Днем -1+2, а ночью 0+2. В восточных областях такая же погода, только температура воздуха днем составит 0+2, и ночью так же.

На юге страны днем +1+3, а ночью 0+2.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице снег с дождем. Днем -1+1, а ночью 0+2.

Ранее сообщалось, что в этом году День Соборности, несмотря на глобальное потепление, значительно теплее, потому что метеорологическая зима до Киева еще не пришла.

Напомним, для Украины 2019 год более 30 температурными рекордами стал самым теплым за всю историю наблюдений.