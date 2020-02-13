ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Облачно, снег и тепло до +8: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     13.02.2020 - 08:00
Облачно, снег и тепло до +8: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во всех областях сегодня облачно

Погода в Украине 13 февраля улучшится, облачно и "плюсовая" температура. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Во всех областях сегодня облачно. В частности, в западных областях днем +2+5, а ночью 0-3. На севере страны днем +2+4, а ночью 0+2.

Облачно, снег и тепло до +8: прогноз погоды на сегодня

На востоке страны сегодня небольшой снег, днем -1+1, а ночью -1-3. На юге страны тепло до +8, а ночью -1-3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня облачно, днем +2+4, а ночью 0-2.

Облачно, снег и тепло до +8: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода в Украине в течение ближайшей недели значительно улучшится - скоро в страну придет спокойная, умеренно теплая погода без осадков. Но в ближайшие дни синоптическая ситуация все еще будет оставаться не особенно комфортной.

Сильный ветер и "снежная каша": в Украине объявлено штормовое предупреждение Дожди со снегом по всей стране и до -6: прогноз погоды на сегодня
Новости Украины потеплениеПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь