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Потепление до +19 и немного дождей: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине первый день апреля. Температура воздуха во всех регионах значительно поднялась.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

Сегодня в западных областях будет дождь. Однако, температура воздуха днем составит +16+19, а ночью +3+8. В северных и центральных областях будет сухо и переменная облачность, днем будет +14+19, а ночью +2+8.

На востоке страны синоптики прогнозируют днем +13+15, а ночью до +4. В южных областях днем будет +12+16, а ночью +1+4.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня потеплеет до +19, ночью будет +6+8. В столице будет сухо и без осадков.

Ранее сообщалось, что погода в Украине принесет рекордное тепло уже 1 апреля, однако в некоторых регионах возможны дожди и даже грозы.

Напомним, в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла.

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Новости Украины потеплениеГидрометцентр
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