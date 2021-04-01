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Потепління до +19 і трохи дощів: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні перший день квітня. Температура повітря у всіх регіонах значно піднялась.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх регіонах

Сьогодні у західних областях буде дощ. Втім температура повітря вдень складе +16+19, а вночі +3+8. У північних та центральних областях буде сухо та мінлива хмарність, вдень буде +14+19, а вночі +2+8.

На сході країни синоптики прогнозують вдень +13+15, а вночі до +4. У південних областях вдень буде +12+16, а вночі +1+4.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні потеплішає до +19, вночі буде +6+8. В столиці буде сухо та без опадів.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні принесе рекордне тепло вже 1 квітня, проте в деяких регіонах можливі дощі і навіть грози.

Нагадаємо, у квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла.

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Новини України потеплениеГідрометцентр
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