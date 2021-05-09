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Потепление до +17 после ночных морозов: погода в Украине 9 мая

Автор: РБК-Украина

В Украине в ночь на 9 мая в западных областях температура опустилась до -2 градусов. Однако уже днем ожидается потепление до +17 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз "Укргидрометцентра".

Погода в Украине

Ночью синоптики прогнозируют снижение температуры до +3-5 градусов в северных и центральных областях. На западе ожидается от 0 до -2 градусов.

Днем воздух значительно прогреется и в среднем достигнет отметки +14-17 градусов. Теплее всего будет в южных и восточных областях.

Осадков в течение дня 9 мая не ожидается.

Прогноз в Киеве

В Киеве ночью тоже будут заморозки +2-4 градуса. Днем ожидается улучшение погоды - температура воздуха достигнет отметок +13-15 градусов.

Осадков в течение дня в столице не прогнозируют.

Напомним, в Карпатах в ночь на 8 мая выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

РБК-Украина писало, что 10 мая днем в восточных областях будут идти кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах - град.

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