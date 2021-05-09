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Потепління до +17 після нічних морозів: погода в Україні 9 травня

Автор: РБК-Україна

В Україну в ніч на 9 травня у західних областях температура опустилася до -2 градусів. Однак вже вдень очікується потепління до +17 градусів.

Про це свідчить прогноз "Укргідрометцентру".

Погода в Україні

Вночі синоптики прогнозують зниження температури до +3-5 градусів в північних та центральних областях. На заході очікується від 0 до -2 градусів.

Вдень повітря значно прогріється і в середньому досягне позначки +14-17 градусів. Найтепліше буде у південних та східних областях.

Опадів протягом дня 9 травня не очікується.

Прогноз в Києві

В Києві вночі теж будуть заморозки +2-4 градуси. Вдень очікується покращення погоди - температура повітря досягне позначок +13-15 градусів.

Опадів протягом дня в столиці не прогнозують.

Нагадаємо, в Карпатах в ніч на 8 травня випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.

РБК-Україна писало, що 10 травня вдень у східних областях йтимуть короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах - град.

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