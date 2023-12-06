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Потенційний суперник збірної України на Євро-2024 залишився без зіркового воротаря

Мадрид, Середа 06 грудня 2023 11:58
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Потенційний суперник збірної України на Євро-2024 залишився без зіркового воротаря Фото: Шляхи Тібо Куртуа та Андрія Луніна на Євро-2024 не перетнуться (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Травмований голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа вирішив відмовитися від поїздки на чемпіонат Європи 2024 року в складі збірної Бельгії.

Про це заявив журналіст Роберто Гомес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio MARCA.

31-річний страж воріт сповістив менеджмент Королівського клубу, що не поїде на Євро-2024. Натомість досвідчений кіпер зосередиться на відновленні після важкої травми під опікою клубного лікаря Льопіса.

Куртуа, ймовірно, вилетів на весь нинішній сезон. У серпні бельгієць зазнав ушкодження на тренуванні. Медики діагностували у воротаря розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Згодом голкіпер ліг під ніж хірурга.

На чемпіонаті Європи-2024 збірна Бельгії потрапила до групи E. Там суперниками "червоних дияволів" будуть національні команди Словаччини та Румунії. Останній учасник квартету визначиться в плей-офф Ліги націй. На місце на Євро-2024 претендують Україна, Боснія і Герцеговина, Ізраїль та Ісландія.

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

Господар змагань отримав місце на Євро-2024 автоматично. Ще 20 команд потрапили на форум після кваліфікації. Останні три володарі путівок визначаться в плей-офф Ліги націй навесні. Продаж квитків на турнір стартував на початку жовтня.

До слова, українець Лунін розпочав співпрацю з агентом Мендешем наперекір "Реалу".

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