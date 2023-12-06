Потенциальный соперник сборной Украины на Евро-2024 остался без звездного вратаря

Травмированный голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа решил отказаться от поездки на чемпионат Европы 2024 года в составе сборной Бельгии.

Об этом заявил журналист Роберто Гомес, передает РБК-Украина со ссылкой на Radio MARCA .

31-летний страж ворот сообщил менеджмент Королевского клуба, что не поедет на Евро-2024. В то же время опытный кипер сосредоточится на восстановлении после тяжелой травмы на попечении клубного врача Льописа.

Куртуа, по всей вероятности, вылетел на весь нынешний сезон. В августе бельгиец получил повреждение на тренировке. Медики диагностировали у вратаря разрыв передней крестообразной связки левого колена. Впоследствии голкипер лег под нож хирурга.

На чемпионате Европы-2024 сборная Бельгии попала в группу E. Там соперниками "красных дьяволов" будут национальные команды Словакии и Румынии. Последний участник квартета определится в плей-офф Лиги наций. На место на Евро-2024 претендуют Украина, Босния и Герцеговина, Израиль и Исландия.

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля.

Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир будет состоять из группового турнира и плей-офф.

Хозяин соревнований получил место на Евро-2024 автоматически. Еще 20 команд попали на форум после квалификации. Последние три обладателя путевок определятся в плей-офф Лиги наций весной. Продажа билетов на турнир стартовала в начале октября.