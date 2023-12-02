ua en ru
Сб, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збірна України дізналася потенційних суперників на Євро-2024: результати жеребкування

Гамбург, Субота 02 грудня 2023 19:51
UA EN RU
Збірна України дізналася потенційних суперників на Євро-2024: результати жеребкування Фото: "Синьо-жовті" та чинні чемпіони Європи зможуть зустрітися лише на стадії плей-офф (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Церемонія жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року відбулася в німецькому Гамбурзі. Потенційних суперників отримала і національна команда України, яка за путівку на форум позмагається з низкою інших збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.

Україна в разі виходу на турнір змагатиметься в групі E. До неї потрапили збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Господарка чемпіонату – збірна Німеччини – автоматично потрапила до групи A. Бундестім у матчі-відкриття турніру зустрінеться з Шотландію в Мюнхені. Поєдинок на "Альянц Арені" запланований на 14 червня.

Склад усіх груп чемпіонату Європи-2024:

Група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія
Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія
Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія
Група D: Польща/Уельс/Фінляндія/Естонія, Нідерланди, Австрія, Франція
Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Ізраїль/Боснія/Україна/Ісландія
Група F: Туреччина, Грузія/Греція/Казахстан/Люксембург, Португалія, Чехія

Збірна України дізналася потенційних суперників на Євро-2024: результати жеребкування

До слова, раніше президент УЄФА Чеферін побажав виходу Боснії на чемпіонат Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Збірна України Португалия Збірна Іспанії Збірна Німеччини Збірна Італії
NEWS
Зеленський заявив, що обміни полоненими з РФ тривають, часто прямо на полі бою
Зеленський заявив, що обміни полоненими з РФ тривають, часто прямо на полі бою
DAILY
Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно