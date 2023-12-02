Збірна України дізналася потенційних суперників на Євро-2024: результати жеребкування
Церемонія жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року відбулася в німецькому Гамбурзі. Потенційних суперників отримала і національна команда України, яка за путівку на форум позмагається з низкою інших збірних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.
Україна в разі виходу на турнір змагатиметься в групі E. До неї потрапили збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.
Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.
Господарка чемпіонату – збірна Німеччини – автоматично потрапила до групи A. Бундестім у матчі-відкриття турніру зустрінеться з Шотландію в Мюнхені. Поєдинок на "Альянц Арені" запланований на 14 червня.
Склад усіх груп чемпіонату Європи-2024:
Група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія
Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія
Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія
Група D: Польща/Уельс/Фінляндія/Естонія, Нідерланди, Австрія, Франція
Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Ізраїль/Боснія/Україна/Ісландія
Група F: Туреччина, Грузія/Греція/Казахстан/Люксембург, Португалія, Чехія
До слова, раніше президент УЄФА Чеферін побажав виходу Боснії на чемпіонат Європи.
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