Лунін підписав контракт із агентством акули трансферів: він веде Роналду та інших зірок

Воротар мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін уклав договір із іменитим посередником Жорже Мендешем. Його компанія Gestifute займається справами Рубена Діаша, Бернарду Сілви, Кріштіану Роналду та інших світових зірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defensa Central .

24-річний українець підписав контракт із португальським агентом. Він займеться пошуками нового клубу для голкіпера.

Лунін навряд залишиться в "Реалі" після завершення нинішнього сезону. Влітку воротар опиниться під ризиком стати третім кіпером "вершкових" після Куртуа та Кепи. Натомість попит на українця зберігається. У його послугах нібито зацікавлені британські ("Арсенал", "Селтік"), німецькі ("Баварія", "Байєр", "Боруссія" Д) команди, а також севільський "Бетіс".

Королівський клуб негативно сприйняв початок співпраці Луніна з Мендешем. Португальський посередник вів справи своїх співвітчизників Пепе, Коентрау та Роналду в час їхніх виступів на "Сантьяго Бернабеу". Фактично всі вони покинули "Реал" не на мажорній ноті.

Андрій Лунін у складі "Реала"

Перейшов до лав "вершкових" влітку 2018 року. Трансфер із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Тібо Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився.

Загалом провів за "Реал" 24 матчі в усіх турнірах, 8 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і Суперкубок Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.