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Потенційні суперники "Динамо" стартують в ЛЧ: хто фаворит та де дивитися матч "Жальгіріс" – "Хамрун Спартанс"

Вільнюс, Середа 09 липня 2025 15:38
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Потенційні суперники "Динамо" стартують в ЛЧ: хто фаворит та де дивитися матч "Жальгіріс" – "Хамрун Спартанс" Фото: Литовський "Жальгіріс" є фаворитом протистояння (x.com/FKZalgirisNews)
Автор: Андрій Костенко

У вівторок, 8 липня матчами першого кваліфікаційного раунду ЛЧ стартував новий єврокубковий сезон. А 9 липня зіграють потенційні суперники київського "Динамо" у другому колі відбору – литовський "Жальгіріс" та "Хамрун Спартанс" з Мальти.

Хто фаворит протистояння та де дивитися гру – підкаже РБК-Україна.

Гранди місцевого масштабу

11-разовий чемпіон Литво та 10-разовий переможець першостей Мальти вийдуть на поле стадіону ЛФФ у столиці балтійської країни сьогодні, 9 липня, о 19:00.

Обидві команди є грандами в своїх країнах, тому досвід участі в єврокубках мають солідний. Щоправда, виступи на континентальній арені вони, зазвичай, звершують на ранніх стадіях.

Литовський клуб дебютував у євротурнірах ще під прапором СРСР: у 1988 році зіграв у Кубку УЄФА. У сезоні-2022/23 взяв участь у груповому раунді Ліги конференцій, де фінішував останнім.

Перетинались футболісти з Вільнюса і з київським "Динамо". У 1999 році грали проти "біло-синіх" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, де цілком достойно поступились – 0:1, 0:2.

Натомість, "Хамрун Спартанс" вперше відчув смак євротурнірів у 1983 році. Найвищим досягненням мальтійців є участь у плей-офф раунді Ліги конференцій-2022/23. З українськими клубами "спартанці" раніше не перетинались.

Хто фаворит матчу та де дивитися

Попри загальне переконання в українському футбольному середовищі, що в суперники "біло-синім" дістанеться "Жальгіріс", букмекери обережніші у своїх оцінках.

Так, литовці вважаються фаворитами пари, але коефіцієнт на їхній прохід у наступне коло складає досить стримані 1,85. Водночас шанс на загальну перемогу "Хамрун Спартанс" оцінюється у – 2,02.

Щодо конкретно сьогоднішнього матчу, коефіцієнт на перемогу в ньому "Жальгіріса" – 1,91, на нічию – 3,41, на успіх "Хамруна" – 4,80.

Матч одного з майбутніх суперників "Динамо" можна переглянути і в Україні. Пряма трансляція буде доступна на каналах Sport 1 і Sport 3.

Гру-відповідь команди проведуть 15 липня на Мальті. А вже 22 липня переможець цієї пари прийматиме київське "Динамо" у першій грі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 29 липня в Любліні – на домашньому полі "Динамо" в єврокубковому сезоні.

Раніше розповіли, як "Динамо" і "Шахтар" втратили понад 50 млн доларів.

Також стали відомі точні дати та час усіх матчів першого туру УПЛ-2025/26.

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