Потенциальные соперники "Динамо" стартуют в ЛЧ: кто фаворит и где смотреть матч "Жальгирис" - "Хамрун Спартанс"

Во вторник, 8 июля матчами первого квалификационного раунда ЛЧ стартовал новый еврокубковый сезон. А 9 июля сыграют потенциальные соперники киевского "Динамо" во втором круге отбора - литовский "Жальгирис" и "Хамрун Спартанс" из Мальты.

Кто фаворит противостояния и где смотреть игру - подскажет РБК-Украина .

Гранды местного масштаба

11-кратный чемпион Литвы и 10-кратный победитель первенств Мальты выйдут на поле стадиона ЛФФ в столице балтийской страны сегодня, 9 июля, в 19:00.

Обе команды являются грандами в своих странах, поэтому опыт участия в еврокубках имеют солидный. Правда, выступления на континентальной арене они, как правило, совершают на ранних стадиях.

Литовский клуб дебютировал в евротурнирах еще под флагом СССР: в 1988 году сыграл в Кубке УЕФА. В сезоне-2022/23 принял участие в групповом раунде Лиги конференций, где финишировал последним.

Пересекались футболисты из Вильнюса и с киевским "Динамо". В 1999 году играли против "бело-синих" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, где вполне достойно уступили - 0:1, 0:2.

В то же время, "Хамрун Спартанс" впервые почувствовал вкус евротурниров в 1983 году. Наивысшим достижением мальтийцев является участие в плей-офф раунде Лиги конференций-2022/23. С украинскими клубами "спартанцы" ранее не пересекались.

Кто фаворит матча и где смотреть

Несмотря на общее убеждение в украинской футбольной среде, что в соперники "бело-синим" достанется "Жальгирис", букмекеры более осторожны в своих оценках.

Да, литовцы считаются фаворитами пары, но коэффициент на их проход в следующий круг составляет достаточно сдержанные 1,85. В то же время шанс на общую победу "Хамрун Спартанс" оценивается в - 2,02.

Что касается конкретно сегодняшнего матча, коэффициент на победу в нем "Жальгириса" - 1,91, на ничью - 3,41, на успех "Хамруна" - 4,80.

Матч одного из будущих соперников "Динамо" можно посмотреть и в Украине. Прямая трансляция будет доступна на каналах Sport 1 и Sport 3.

Ответную игру команды проведут 15 июля на Мальте. А уже 22 июля победитель этой пары будет принимать киевское "Динамо" в первой игре второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 29 июля в Люблине - на домашнем поле "Динамо" в еврокубковом сезоне.