"Потенційні диверсанти": росіяни намагаються заборонити в окупації святкувати Різдво

Партизани розповіли, що колаборанти на підприємствах збирають інформацію про людей, які дотримуються цієї традиції, та передають дані в ФСБ. Людей, які дотримуються українських традицій, вважають "потенційними диверсантами".

Також зазначається, що святкування Різдва з 24 на 25 грудня окупанти сприймають як прояв української ідентичності та "загрозу" для себе.

Окрім цього, окупанти прагнуть придушити будь-які культурні традиції, пов'язані з українською церквою і народом.

"Однак спроби викорінити українську культуру приречені на провал", - наголосили партизани.

Святкування Різдва

З переходом Православної Церкви України (ПЦУ) на новоюліанський календар традиційні дати церковних свят в Україні зазнали змін. Відтепер Різдво Христове офіційно відзначається 25 грудня. Історично в Україні також було заведено святкувати Різдво саме у цю дату.

Перехід на новоюліанський календар став результатом соціальних змін та запиту суспільства. Якщо раніше юліанський календар сприймався як частина давньої української традиції, то зараз його дедалі частіше пов’язують із російською церковною культурою.

У травні 2023 року Архієрейський Собор ПЦУ ухвалив рішення перейти на новоюліанський календар. Він точніше узгоджений з астрономічними явищами, ніж григоріанський, та позбавлений недоліків юліанського.

За новоюліанським календарем Різдво Христове у 2024 році припадає на середу, 25 грудня. Святвечір, відповідно, був у вівторок, 24 грудня.

Детальніше про нові дати релігійних свят - у матеріалі РБК-Україна.