"Потенциальные диверсанты": россияне пытаются запретить в оккупации праздновать Рождество

Партизаны рассказали, что коллаборационисты на предприятиях собирают информацию о людях, которые придерживаются этой традиции, и передают данные в ФСБ. Людей, которые придерживаются украинских традиций, считают "потенциальными диверсантами".

Также отмечается, что празднование Рождества с 24 на 25 декабря оккупанты воспринимают как проявление украинской идентичности и "угрозу" для себя.

Кроме этого, оккупанты стремятся подавить любые культурные традиции, связанные с украинской церковью и народом.

"Однако попытки искоренить украинскую культуру обречены на провал", - отметили партизаны.

Празднование Рождества

С переходом Православной Церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь традиционные даты церковных праздников в Украине претерпели изменения. Отныне Рождество Христово официально отмечается 25 декабря. Исторически в Украине также было принято праздновать Рождество именно в эту дату.

Переход на новоюлианский календарь стал результатом социальных изменений и запроса общества. Если раньше юлианский календарь воспринимался как часть древней украинской традиции, то сейчас его все чаще связывают с русской церковной культурой.

В мае 2023 года Архиерейский Собор ПЦУ принял решение перейти на новоюлианский календарь. Он точнее согласован с астрономическими явлениями, чем григорианский, и лишен недостатков юлианского.

По новоюлианскому календарю Рождество Христово в 2024 году приходится на среду, 25 декабря. Сочельник, соответственно, был во вторник, 24 декабря.

Подробнее о новых датах религиозных праздников - в материале РБК-Украина.