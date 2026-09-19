"Потенціал - мільярди євро": Зеленський підбив підсумки саміту Карпатської вісімки

Глава держави наголосив, що саме під час першого саміту Карпатської вісімки вдалося спільно започаткувати Карпатську інтеграційну ініціативу.

"Хай Карпатський макрорегіон ЄС буде й надалі міцним. І хай цей формат буде нам підтримкою на шляху вступу до Євросоюзу. Дякую всім лідерам країн С8, представникам бізнесу та нашим карпатським громадам за вагому присутність, перспективні проєкти та домовленості. Потенціал - мільярди євро і взаємне зростання", - додав Зеленський.

Він також нагадав союзникам, що вкрай важливо реалізувати все, що наразі заплановано.

Окрім того, президент пообіцяв залучати додаткові сили та можливості для підтримки транскордонної взаємодії громад.

"І це своя специфіка тут, у Карпатах: гірські громади, а отже, гірські дороги, свої соціальні виклики, свої екологічні виклики", - пояснив Зеленський.

На його переконання, багато із цього можна вирішити тільки разом із сусідами.