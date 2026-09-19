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"Потенциал - миллиарды евро": Зеленский подвел итоги саммита Карпатской восьмерки

15:37 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Новый формат сотрудничества Украины и ее союзников в рамках Карпатской восьмерки поможет стране на пути вступления в Евросоюз. Также есть огромный финансовый потенциал.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что именно во время первого саммита Карпатской восьмерки удалось совместно положить начало Карпатской интеграционной инициативе.

"Пусть Карпатский макрорегион ЕС будет и дальше сильным. И пусть этот формат будет нам поддержкой на пути вступления в Евросоюз. Спасибо всем лидерам стран С8, представителям бизнеса и нашим карпатским общинам за весомое присутствие, перспективные проекты и договоренности. Потенциал - миллиарды евро и взаимный рост", - добавил Зеленский.

Он также напомнил союзникам, что крайне важно реализовать все, что сейчас запланировано.

Кроме того, президент пообещал привлекать дополнительные силы и возможности для поддержки трансграничного взаимодействия общин.

"И это своя специфика здесь, в Карпатах: горные общины, а значит, горные дороги, свои социальные вызовы, свои экологические вызовы", - объяснил Зеленский.

По его убеждению, многое из этого можно решить только вместе с соседями.

Что известно о Карпатской восьмерке?

Карпатская восьмерка (С8) это формат, который объединил государства Карпатского макрорегиона .

Речь идет об Украине, Румынии, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Сербии и Австрии и Евросоюзе в целом.

Владимир Зеленский публично объявил о создании Карпатской восьмерки 18 сентября.

Главная цель такого формата сотрудничества - усилить взаимодействие стран региона в сфере безопасности, энергетики и экономики.

Недавно президент раскрыл первые официальные договоренности всех участников С8.

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