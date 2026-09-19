"Потенциал - миллиарды евро": Зеленский подвел итоги саммита Карпатской восьмерки

Глава государства подчеркнул, что именно во время первого саммита Карпатской восьмерки удалось совместно положить начало Карпатской интеграционной инициативе.

"Пусть Карпатский макрорегион ЕС будет и дальше сильным. И пусть этот формат будет нам поддержкой на пути вступления в Евросоюз. Спасибо всем лидерам стран С8, представителям бизнеса и нашим карпатским общинам за весомое присутствие, перспективные проекты и договоренности. Потенциал - миллиарды евро и взаимный рост", - добавил Зеленский.

Он также напомнил союзникам, что крайне важно реализовать все, что сейчас запланировано.

Кроме того, президент пообещал привлекать дополнительные силы и возможности для поддержки трансграничного взаимодействия общин.

"И это своя специфика здесь, в Карпатах: горные общины, а значит, горные дороги, свои социальные вызовы, свои экологические вызовы", - объяснил Зеленский.

По его убеждению, многое из этого можно решить только вместе с соседями.