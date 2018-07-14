Зіткнення за участю журналістів в Одесі: двом охоронникам вручили підозри

Поліція відкрила кримінальне провадження за трьома статтями

Радник глави поліції Одеської області Руслан Форостяк повідомив, що двом працівникам "Муніципальної охорони" вручили підозри через зіткнення з журналістами на парковці в Одесі, передає "Громадське".

Так, раніше повідомлялося, що вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. А вже станом на зараз за фактом сутички поліція порушила кримінальну справу за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 статті 296 (хуліганство), ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та стаття 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста).

Форостяк поінформував, що 13 липня на вулицю Некрасова приїхала "Муніципальна охорона", яка за відповідним рішенням влади міста мала законні підстави демонтувати паркувальні огорожі, які належали одній з адвокатських компаній, однак охоронці не продемонстрували рішення та документи.

"Вони нічого не пояснили, не продемонстрували рішення та документи. А адвокатська компанія почала супротив, залучила громадськість, журналістів, тобто, у них була така лінія захисту. Що спровокувало конфлікт. Тут обидві сторони несуть відповідальність та визнані такими, що порушували закон", - пояснив радник глави обласної поліції.

За його словами, першими конфлікт спровокували власники паркувальних огорож. Поліція встановила особу, яка спровокувала сутички.

"Ця особа не має стосунку до журналістів та громадськості і зараз переховується", - сказав Форостяк.

Він додав, що у результаті зіткнень двоє журналістів звернулися по медичну допомогу. Працівники ЗМІ, за словами радника, отримали легкі тілесні ушкодження. При цьому він наголосив, що кілька журналістів також були учасниками події, тобто "вступали в діалог, у фізичне протистояння та також застосовували газ", а тому поліція у їхніх діях вбачає хуліганство.

Разом з тим Форостяк не зміг уточнити, чи будуть журналістів притягувати до відповідальності.

Нагадаємо, у мережі опубліковані відеозаписи зіткнень між охоронцями і журналістами на парковці в Одесі, які відбулися 13 липня 2018 року.