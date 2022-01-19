Потасовка под Печерским судом: пострадали два человека, задержанных нет

В потасовке под Печерским райсудом Киева, где сегодня огласили меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко, пострадали два человека. При этом задержанных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

"Информируем, что в результате толкотни, произошедшей в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что в настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет.