Потасовка под Печерским судом: пострадали два человека, задержанных нет

В потасовке под Печерским райсудом Киева, где сегодня огласили меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко, пострадали два человека. При этом задержанных нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
"Информируем, что в результате толкотни, произошедшей в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции", - говорится в сообщении.
В Нацполиции добавили, что в настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет.
Напомним, за два часа до того, как зачитали решение о мере пресечения для Порошенко, возле здания Печерского райсуда произошла потасовка между его сторонниками и правоохранителями. Последние пытались помешать установить бочки, в которых жгли дрова для обогрева и приготовления горячих напитков.
На самом же суде Порошенко назначили меру пресечения в виде личного обязательства, он должен сдать паспорта для выезда за границу. Его подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям посредсвтом контрабандных поставок угля с оккупированного Донбасса в 2014-2015 годах.