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Бійка під Печерським судом: постраждали дві особи, затриманих немає

Автор: Олександр Мороз

У бійці під Печерським райсудом Києва, де сьогодні оголошували запобіжний захід колишньому президенту Петру Порошенку, постраждали дві особи. При цьому затриманих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

"Інформуємо, що в результаті штовханини, що сталася в результаті невиконання вимог правоохоронців, постраждав один поліцейський. Також з повідомленням про отримання тілесних ушкоджень звернувся один учасник акції", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції додали, що в даний час затриманих або доставлених до управління поліції немає.

Нагадаємо, за дві години до того, як зачитали рішення про запобіжний захід для Порошенка, біля будівлі Печерського райсуду сталася бійка між його прихильниками і правоохоронцями. Останні намагалися перешкодити встановити бочки, в яких палили дрова для обігріву та приготування гарячих напоїв.

На самому ж суді Порошенку призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, він має здати паспорти для виїзду за кордон. Його підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям контрабандними поставками вугілля з окупованого Донбасу в 2014-2015 роках.

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Петро ПорошенкоПечерский райсуд