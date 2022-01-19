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Потасовка под Печерским судом: пострадали два человека, задержанных нет

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Киев, Среда 19 января 2022 14:52
Потасовка под Печерским судом: пострадали два человека, задержанных нет Фото: потасовка под Печерским судом (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В потасовке под Печерским райсудом Киева, где сегодня огласили меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко, пострадали два человека. При этом задержанных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

"Информируем, что в результате толкотни, произошедшей в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что в настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет.

Напомним, за два часа до того, как зачитали решение о мере пресечения для Порошенко, возле здания Печерского райсуда произошла потасовка между его сторонниками и правоохранителями. Последние пытались помешать установить бочки, в которых жгли дрова для обогрева и приготовления горячих напитков.

На самом же суде Порошенко назначили меру пресечения в виде личного обязательства, он должен сдать паспорта для выезда за границу. Его подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям посредсвтом контрабандных поставок угля с оккупированного Донбасса в 2014-2015 годах.

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Петр Порошенко Печерский райсуд
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