Бійка під Печерським судом: постраждали дві особи, затриманих немає

У бійці під Печерським райсудом Києва, де сьогодні оголошували запобіжний захід колишньому президенту Петру Порошенку, постраждали дві особи. При цьому затриманих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

"Інформуємо, що в результаті штовханини, що сталася в результаті невиконання вимог правоохоронців, постраждав один поліцейський. Також з повідомленням про отримання тілесних ушкоджень звернувся один учасник акції", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції додали, що в даний час затриманих або доставлених до управління поліції немає.