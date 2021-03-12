Посылки, декларации и перевод часов: повестка Рады на следующую неделю

Верховная рада Украины на следующей неделе рассмотрит ряд законопроектов. В том числе, о повышении порога беспошлинных посылок и отмене перевода часов на летнее время.

Об этом говорится в проекте повестки, опубликованной на сайте Рады .

Сообщается, что во вторник, 16 марта, Рада рассмотрит изменения в Конституцию, которые направлены на устранение юридической коллизии с назначение руководства НАБУ и Госбюро расследований. Также планируется законопроект, который завершит земельную реформу, узаконивание списка запрещенных для продажи предприятий, а также законопроект о реструктуризации валютных кредитов, которые были взяты еще до 2014 года.

В среду рассмотрят закон о рекламе электронных сигарет, повышение порога беспошлинных посылок из-за рубежа до 150 евро, снижение акцизов на электронные сигареты и возвращение уголовной ответственности в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

В четверг снимут депутатские полномочия с двух нардепов, а также рассмотрят законопроект об аграрных расписках. На пятницу запланирована отмена перевода часов на летнее время и закон о запрете пластиковых пакетов.