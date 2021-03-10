Лишение свободы за ложь в декларациях поддержал еще один комитет Рады: о чем закон

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях. Речь идет о законопроекте №4651.

Субъектами декларирования в статьях 3662, 3663 Уголовного кодекса Украины определены лица, которые в соответствии с частями первой и второй статьи 45 ЗУ "О предотвращении коррупции" обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, это грозит уголовной ответственностью.

Документ предусматривает, что лицо, совершившее уголовные правонарушения по ст. 3662, 3663 УК, не сможет быть освобождено от уголовной ответственности. Даже в случае, если после совершения правонарушения оно искренне раскаялось, активно способствовало раскрытию правонарушения и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред.

Закон предлагает умышленное непредставление декларации наказывать штрафом или "лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет".

"По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №4651 в первом чтении", - говорится в сообщении.