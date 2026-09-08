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У Києві під час тривоги університет вишикував студентів на посвяту, поліція відкрила справу

15:50 08.09.2026 Вт
2 хв
Попри повітряну тривогу, молодь не направили до укриття
aimg Валерій Ульяненко
Фото: поліція Києва відкрила справу через посвяту під час тривоги (Getty Images)

У київському університеті під час повітряної тривоги проводили захід із першокурсниками на відкритому просторі. Через це поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Нацполіції у Києві.

Сьогодні, близько 11:10, до правоохоронців надійшло повідомлення про порушення правил безпеки на території навчального закладу в Дарницькому районі Києва.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Попередньо встановлено, що на відкритій території університету проводили захід із посвяти першокурсників у студенти. Попри оголошення сигналу "Повітряна тривога", проведення заходу не зупинили, а студентів не направили до укриття.

За цим фактом слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 ККУ (службова недбалість). Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та винних осіб.

Перед цим у соціальних мережах оприлюднили відео, на якому видно натовп студентів Університету інтелектуальної власності під відкритим небом під час сирени.

Правоохоронці нагадали, що в Україні діє чіткий алгоритм дій під час повітряної тривоги для закладів освіти. Усі учасники освітнього процесу зобов'язані негайно прямувати до укриттів як під час жовтого, так і під час червоного рівня небезпеки.

Нагадуємо, з 6 вересня в Києві запрацювало нове оповіщення про повітряні загрози - колір при повітряній загрозі вказує конкретний вид небезпеки.

Зокрема, "жовтий" рівень означає дронову загрозу (наприклад, під час фіксації руху окремих ударних або розвідувальних дронів). "Червоний" рівень - це масована дронова загроза, ракетна загроза або ракетно-дронова загроза.

Крім того, Рада оборони Києва ухвалила рішення скоротити тривалість комендантської години у столиці. Зміни також вплинули графік роботи міського громадського транспорту.

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КиївНаціональна поліціяПовітряна тривога