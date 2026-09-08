Посвящение в студенты во время тревоги: полиция Киева открыла дело против университета

Сегодня, около 11:10, к правоохранителям поступило сообщение о нарушении правил безопасности на территории учебного заведения в Дарницком районе Киева.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции. Предварительно установлено, что на открытой территории университета проводили мероприятие по посвящению первокурсников в студенты. Несмотря на объявление сигнала "Воздушная тревога", проведение мероприятия не остановили, а студентов не направили в укрытие.

По этому факту следователи Дарницкого управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 УКУ (служебная халатность). Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и виновных лиц.

Перед этим в социальных сетях обнародовали видео, на котором видна толпа студентов Университета интеллектуальной собственности под открытым небом во время сирены.

Правоохранители напомнили, что в Украине действует четкий алгоритм действий во время воздушной тревоги для учебных заведений. Все участники образовательного процесса обязаны немедленно направляться в укрытия как во время желтого, так и во время красного уровня опасности.