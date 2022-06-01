Поступления из-за границы сократились: сколько трудовые мигранты перевели в Украину

Объем частных переводов в Украину из-за границы за апрель 2022 года составил 1 011 млн долларов. Это на 14,7% меньше, чем в апреле прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Всего по данным НБУ за январь-апрель 2022 года в Украину поступило 4 074 млн долларов, что на 10,5% меньше, чем годом ранее (4 550 млн долларов).

Отметим, трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную сумму 15 026 млн долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11 980 млн долларов).

Напомним, Национальный банк Украины улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2021 году с 14,3 до 15,0 млрд долларов. На 2022 год прогноз повышен с 15,0 до 16,2 млрд долларов. На 2023 год прогноз повышен с 15,7 до 17,0 млрд долларов.

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