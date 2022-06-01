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Надходження з-за кордону скоротилися: скільки трудові мігранти перевели в Україну

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Україна, Середа 01 червня 2022 15:48
Надходження з-за кордону скоротилися: скільки трудові мігранти перевели в Україну Фото: трудові мігранти перевели в Україну за квітень 1 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за квітень 2022 року склав 1 011 млн доларів. Це на 14,7% менше, ніж у квітні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-квітень 2022 року в Україну надійшло 4 074 млн доларів, що на 10,5% менше, ніж роком раніше (4 550 млн доларів).

Відзначимо, трудові мігранти у 2021 році перевели в Україну рекордну суму 15 026 млн доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11 980 млн доларів).

Нагадаємо, Національний банк України поліпшив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2021 році з 14,3 до 15,0 млрд доларів. На 2022 рік прогноз підвищений з 15,0 до 16,2 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 15,7 до 17,0 млрд доларів.

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Національний банк України
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