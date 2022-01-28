Дополнительный миллиард долларов: НБУ улучшил прогноз по частным переводам в Украину

Фото: частные переводы в Украину в 2022 году вырастут до 16,2 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк Украины улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2021 году с 14,3 до 15,0 млрд долларов. На 2022 год прогноз повышен с 15,0 до 16,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2022 года).

На 2023 год прогноз повышен с 15,7 до 17,0 млрд долларов.