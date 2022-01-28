ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дополнительный миллиард долларов: НБУ улучшил прогноз по частным переводам в Украину

Новина українською →
Украина, Пятница 28 января 2022 12:19
Дополнительный миллиард долларов: НБУ улучшил прогноз по частным переводам в Украину Фото: частные переводы в Украину в 2022 году вырастут до 16,2 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2021 году с 14,3 до 15,0 млрд долларов. На 2022 год прогноз повышен с 15,0 до 16,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2022 года).

На 2023 год прогноз повышен с 15,7 до 17,0 млрд долларов.

Дополнительный миллиард долларов: НБУ улучшил прогноз по частным переводам в Украину

Напомним, по данным НБУ за январь-ноябрь 2021 года в Украине поступило 13,9 млрд долларов, что на 29% больше, чем годом ранее (10,8 млн долларов). Кроме того, денежные переводы в Украину за 11 месяцев превысили поступления за весь 2020 год (12 млрд долларов).

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований Росии
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований Росии
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники