Поступление детей с ВОТ в вузы без ВНО: Рада сократила сроки рассмотрения закона

Верховная рада включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского, который позволит ученикам из временно оккупированных территорий (ВОТ) поступать во все вузы без прохождения внешнего независимого тестирования. Нардепы сократили сроки подачи альтернативных законопроектов в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За сокращение сроков проголосовали 313 парламентариев.

Законопроект №3734 "О внесении изменений в закон "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" смогут рассмотреть в сессионном зале после получения решения профильного комитета.

Этот документ дает возможность ученикам с оккупированных Донецкой и Луганской областей проходить обучение в украинских вузах на бесплатной основе, через государственный заказ в пределах квот.

Напомним, в Министерстве образования объяснили, по какой схеме украинские университеты будут принимать детей с временно оккупированных территорий.

Как писало РБК-Украина, в Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году; выпускники школ освобождены от аттестации в связи с коронавирусом.