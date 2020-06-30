Поступление детей с ВОТ в вузы без ВНО: Рада сократила сроки рассмотрения закона

Законопроект Зеленского включили в повестку дня
Верховная рада включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского, который позволит ученикам из временно оккупированных территорий (ВОТ) поступать во все вузы без прохождения внешнего независимого тестирования. Нардепы сократили сроки подачи альтернативных законопроектов в два раза.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За сокращение сроков проголосовали 313 парламентариев.
Законопроект №3734 "О внесении изменений в закон "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" смогут рассмотреть в сессионном зале после получения решения профильного комитета.
Этот документ дает возможность ученикам с оккупированных Донецкой и Луганской областей проходить обучение в украинских вузах на бесплатной основе, через государственный заказ в пределах квот.
Напомним, в Министерстве образования объяснили, по какой схеме украинские университеты будут принимать детей с временно оккупированных территорий.
Как писало РБК-Украина, в Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году; выпускники школ освобождены от аттестации в связи с коронавирусом.
Автор: Юлия Струк