Поступки на Донбасі не зупинять РФ, а стануть підготовкою до наступу вглиб України, - NYT

Аналітики попереджають, що наполеглива вимога Росії передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою "зберегти обличчя".

Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході.

Частина Донецької області, яку все ще під контролем України, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборонні споруди тут зводилися з 2014 року, задовго до повномасштабного вторгнення Росії.

Як зазначають аналітики, якщо мирний план провалиться вже після передачі земель - сценарій, який багато хто вважає цілком реальним - Росія опиниться в ідеальній стратегічній позиції для початку нового вторгнення вглиб ослабленої України.