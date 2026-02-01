Поступки на Донбасі не зупинять РФ, а стануть підготовкою до наступу вглиб України, - NYT

Будь-які поступки на Донбасі в рамках мирної угоди не припинять війну, а лише дадуть Росії час підготуватися до масштабнішого наступу вглиб України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Аналітики попереджають, що наполеглива вимога Росії передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою "зберегти обличчя".
Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході.
Частина Донецької області, яку все ще під контролем України, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборонні споруди тут зводилися з 2014 року, задовго до повномасштабного вторгнення Росії.
Як зазначають аналітики, якщо мирний план провалиться вже після передачі земель - сценарій, який багато хто вважає цілком реальним - Росія опиниться в ідеальній стратегічній позиції для початку нового вторгнення вглиб ослабленої України.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим. Його обговорювали делегації України, Росії та США під час переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня.
Російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб українські війська покинули Донбас для укладання мирної угоди щодо завершення війни. Це є однією з ключових вимог Росії.
Водночас в Інституті вивчення війни зазначають, що територіальні та політичні вимоги Росії значно ширші, ніж заяви про Донбас, які Кремль озвучує для західної аудиторії.
За даними ЗМІ, під час зустрічі в Абу-Дабі делегації України та США обговорювали розміщення нейтральних миротворчих сил на окупованій частині Донецької області.