Поступка Росії? США хочуть "вийти за рамки" 30-денного перемир'я, - Венс

На думку Венса, українці та росіяни поки що не готові до мирних переговорів, оскільки бойові дії тривають.

При цьому віцепрезидент нагадав, що Україна погодилася на ідею Вашингтона про 30-денне повне припинення вогню, і США це цінують. Але Росія заявила, що така ідея "не відповідає їхнім стратегічним інтересам".

"Тому ми намагаємося вийти за рамки зацикленості на 30-денному припиненні вогню і зосередитися на тому, який вигляд може мати довгострокове врегулювання. Ми намагаємося послідовно просувати процес уперед", - додав він.