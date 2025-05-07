Уступка России? США хотят "выйти за рамки" 30-дневного перемирия, - Вэнс

Идея о перемирии

Напомним, США предложили Украине и России начать полное прекращение огня как минимум на 30 дней еще в марте. Украина сразу согласилась, а Россия поставила жесткие условия для такого шага.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оправдывал отказ опасением, что во время перемирия Украина усилится новым оружием и солдатами. Также он заверял, что для такого прекращения огня "некому проводить мониторинг".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Россия может согласиться на прекращение огня на 30 дней, но для этого необходимо давление со стороны США.

Вашингтон пока так и не начал давить на Москву с такой целью. Вместо этого Дональд Трамп только несколько раз пригрозил России новыми санкциями.

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