UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не поступились і метром. Cінєгубов зробив заяву через обстріл Куп'янська і вкидів РФ

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія розганяє фейки про нібито "повернення" під свій контроль раніше окупованих населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог розповсюджує інформацію про те, що він нібито має якісь успіхи щодо відбиття населених пунктів і повернення втрачених позицій. Це фейки. Наші збройні сили не лише не поступилися жодним населеним пунктом, а і жодним навіть метром. Ми стоїмо на своїх позиціях. Всі служби працюють в посиленому режимі. Поряд з цим спостерігається ймовірна небезпека ракетних ударів по Харкову та області", - сказав він, закликавши не ігнорувати сигнали тривоги.

Він додав, що ворог продовжує наносити удари ракетами, ракетними системами залпового вогню по населених пунктах вздовж державного кордону, на півночі, на північно-східному напрямку області: Вовчанський напрямок, Куп’янський напрямок.

"Фактично завдав ракетного удару по одній із місцевих адміністрацій. Люди наразі знаходяться під завалами. Підрозділи ДСНС роблять все можливе для ліквідації наслідків, для порятунку людей", - уточнив Синєгубов.

Як повідомлялось, російські окупанти обстріляли Куп'янський район у четвер, 23 лютого. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, ще двоє перебувають під завалами.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли Куп'янськ, дві жінки отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяфейкихарковКупянск