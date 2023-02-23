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Не уступили и метр. Cинегубов сделал заявление из-за обстрелов Купянска и вбросов РФ

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия разгоняет фейки о якобы "возвращении" под свой контроль ранее деоккупированных населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг распространяет информацию о том, что он якобы имеет какие-то успехи в отражении населенных пунктов и возвращении утраченных позиций. Это фейки. Наши вооруженные силы не только не уступили ни один населенный пункт, но ни даже метр. Мы стоим на своих позициях. Все службы работают в усиленном режиме. Наряду с этим наблюдается вероятная опасность ракетных ударов по Харькову и области", - сказал он, призвав не игнорировать сигналы тревоги.

Он добавил, что враг продолжает наносить удары ракетами, ракетными системами залпового огня по населенным пунктам вдоль государственной границы, на севере, на северо-восточном направлении области: Волчанское направление, Купянское направление.

"Фактически нанес ракетный удар по одной из местных администраций. Люди находятся под завалами. Подразделения ГСЧС делают все возможное для ликвидации последствий, для спасения людей", - уточнил Синегубов.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли Купянский район в четверг, 23 февраля. В результате атаки один человек получил ранения, еще двое находятся под завалами.

Напомним, сегодня утром россияне обстреляли Купянск, две женщины получили ранения.

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