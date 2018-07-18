Поступающие на медицинские специальности должны преодолеть 150-бальный порог ВНО

Абитуриенты на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" впервые должны преодолеть порог 150 баллов ВНО

Абитуриенты, набравшие более 150 баллов по результатам внешнего независимого оценивания (ВНО) по конкурсным предметам - биологии, химии или математике, имеют право подаваться на вступление в медицинские вузы. Об этом говорится в сообщении Министерства охраны здравоохранения Украины.

Отмечается, что при условии преодоления 150-бального порога с ВНО абитуриенты могут подавать документы на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия".

"Цель такого нововведения - отобрать лучших абитуриентов и в конечном итоге повысить качество медицинского обслуживания. Ведь до сих пор, несмотря на большой конкурс на медицинские специальности, уровень знаний зачисленных абитуриентов часто был неудовлетворительным", - отметили в Минздраве.

Добавили, что из более 8 тысяч абитуриентов, которых в 2017 году зачислили на медицинские специальности, 41% набрали меньше 150 баллов ВНО по одному предмету, 19% - по двум предметам и 7% - по трем.

"Еще хуже статистика по отдельным специальностям. Так, более половины будущих педиатров имели меньше 150 баллов ВНО по одному предмету, 20% - по двум предметам и 6% - из трех", - заявили в министерстве.

Также добавили, что в этом году 4507 медицинских работников специальности "Медицина" будут готовить за счет государственного бюджета.

Напомним, 12 июля Министерство образования и науки обнародовало Топ-10 специальностей, на которые было выделено больше мест государственного бюджета.