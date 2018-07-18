Вступники на медичні спеціальності мають подолати 150-бальний поріг ЗНО

Абітурієнти на спеціальності "Стоматологія", "Медицина" і "Педіатрія" вперше мають подолати поріг 150 балів ЗНО

Абітурієнти, які набрали понад 150 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з конкурсних предметів - біології, хімії або математики, мають право подаватися на вступ у медичні вузи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

Зазначається, що при умові подолання 150-бального порогу із ЗНО абітурієнти можуть подавати документи на спеціальності "Стоматологія", "Медицина" і "Педіатрія".

"Мета такого нововведення - відібрати найкращих абітурієнтів і в кінцевому результаті підвищити якість медичного обслуговування. Адже досі, попри великий конкурс на медичні спеціальності, рівень знань зарахованих абітурієнтів часто був незадовільним" – зазначили в МРЗ.

Додали, що із понад 8 тисяч абітурієнтів, котрих у 2017 році зарахували на медичні спеціальності, 41% набрали менше 150 балів ЗНО з одного предмету, 19% - з двох предметів і 7% - з трьох.

"Ще гіршою є статистика за окремими спеціальностями. Так, більше половини майбутніх педіатрів мали менше 150 балів ЗНО з одного предмету, 20% - з двох предметів і 6% - з трьох", - зазначили в міністерстві.

Також додали, що цього року 4507 медичних працівників спеціальності "Медицина" готуватимуть коштом державного бюджету.

Нагадаємо, 12 липня Міністерство освіти і науки оприлюднило Топ-10 спеціальностей, на які було виділено найбільше місць державного бюджету.