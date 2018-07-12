МОН назвало Топ-10 спеціальностей з найбільшою кількістю бюджетних місць

Спеціальності в медицині та комп'ютерних науках - серед лідерів за кількістю державних замовлень у 2018 році

У Міністерстві освіти і науки (МОН) України назвали Топ-10 спеціальностей, на які було виділено більше місць державного бюджету. Про це йдеться на сайті МОН.

Повідомляється, що уряд вчора, 11 липня 2018 року, прийняв постанову "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році".

"Поки офіційний текст готують до публікації, користуючись проектом можна судити про низку важливих параметрів вступної компанії. Наприклад, про спеціальності, яким було надано найбільший обсяг держзамовлень на підставі повної загальної освіти, тобто для випускників 11 класів", - повідомили у МОН.

Найбільше державних замовлень було надано саме цими спеціальностями:

"Середня освіта" (за всіма предметними спеціальностями) - 7 475 місць; "Медицина" - 4 507; "Комп'ютерні науки" - 3 216; "Правознавство" - 3 090; "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" - 2 736; "Будівництво та цивільна інженерія" - 2 650; "Філологія" (всі мовні напрямки) - 2 210; "Галузеве машинобудування" - 2 025; "Комп'ютерна інженерія" - 1 951; "Правоохоронна діяльність" - 1 910

Проте навчання не обмежується тільки місцями державного бюджету, так як частина місць надається в якості регіонального замовлення

Місця даного типу розподіляються по всіх комунальних закладах вищої освіти. Вони готують студентів від молодших спеціалістів до магістрів і аспірантів. Регіональний замовлення також надається технікумам і університетам, які не входять до складу вишів, і фінансуються з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, в Україні стартувала реєстрація е-кабінетів, а починаючи з 12 липня 2018 абітурієнти мають можливість подати документи в українські виші.