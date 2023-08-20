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Постраждалі від війни можуть отримати психологічну підтримку: куди потрібно телефонувати

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Україна, Неділя 20 серпня 2023 15:00
Постраждалі від війни можуть отримати психологічну підтримку: куди потрібно телефонувати Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні створили лінію підтримки для всіх, хто постраждав від війни. Вона працює у двох форматах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Лінія працює у двох форматах через аудіо та відеозв’язок. Психологи лінії - кваліфіковані спеціалісти, які пройшли спеціальне навчання з кризових психологічних інтервенцій та травмотерапії.

Зазначається, що вони мають відповідний досвід роботи та дотримуються етичних стандартів. Звернення цілком конфіденційні.

"У разі необхідності спеціалісти лінії скеровуватимуть до фахівців суміжних спеціальностей", - додали у Мінреінтеграції.

Як звернутися по допомогу

Номер телефону лінії - 0-800-100-102. Допомога також надається українцям, які перебувають у інших країнах світу.

Ознайомитися з міжнародними гарячими лініями можна за посиланням.

Допомога українцям, які постраждали від війни

Міністерство соціальної політики 15 серпня спрямувало 5,71 млрд гривень на виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Загалом кошти отримають 2,5 млн осіб.

Також в Україні змінено періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тепер буде два виплатних періоди для переселенців.

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