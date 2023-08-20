ua en ru
Вс, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пострадавшие от войны могут получить психологическую поддержку: куда нужно звонить

Новина українською →
Украина, Воскресенье 20 августа 2023 15:00
Пострадавшие от войны могут получить психологическую поддержку: куда нужно звонить Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине создали линию поддержки для всех, кто пострадал от войны. Она работает в двух форматах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Линия работает в двух форматах через аудио и видеосвязь. Психологи линии - квалифицированные специалисты, которые прошли специальное обучение по кризисным психологическим интервенциям и травмотерапии.

Отмечается, что они имеют соответствующий опыт работы и придерживаются этических стандартов. Обращения полностью конфиденциальны.

"В случае необходимости специалисты линии будут направлять к специалистам смежных специальностей", - добавили в Минреинтеграции.

Как обратиться за помощью

Номер телефона линии - 0-800-100-102. Помощь также предоставляется украинцам, которые находятся в других странах мира.

Ознакомиться с международными горячими линиями можно по ссылке.

Помощь украинцам, пострадавшим от войны

Министерство социальной политики 15 августа направило 5,71 млрд гривен на выплату пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц. В общей сложности средства получат 2,5 млн человек.

Также в Украине изменены периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Онлайн или офлайн. Как будут работать школы с 1 сентября и есть ли план на случай блэкаута
Онлайн или офлайн. Как будут работать школы с 1 сентября и есть ли план на случай блэкаута
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне