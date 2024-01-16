Постраждала від санкцій. Найбільша приватна авіакомпанія РФ скоротить штат співробітників
Найбільша приватна авіаційна компанія Росії S7 Airlines планує скоротити штат своїх співробітників. Причиною цього став простій літаків.
Про це заявив представник S7, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".
З чим це пов'язано
Скорочення в московському офісі пов'язані зі зниженням кількості польотів. У 2023 році S7 істотно скоротила зимовий розклад через проблеми з американськими двигунами P&W для літаків Airbus A320/A321neo.
Зазначається, що в РФ і так званих "дружніх країнах" такі двигуни не ремонтують, а закупити їх на вторинному ринку практично неможливо. Тому приблизно 20% літаків перебуває в простої.
Пілотів хочуть пересадити на інші літаки
Представник авіакомпанії заявив, що співробітникам московського офісу буде запропоновано перейти на роботу в Новосибірськ та Іркутськ.
"Пілоти можуть пройти перенавчання на інший тип ПС, зокрема на Embraer 170, і також продовжити роботу в компанії. Крім того, частина пілотів і бортпровідників за нашими рекомендаціями переходять на роботу в інші авіакомпанії, зокрема міжнародні", - йдеться в заяві.
Також видання вказує, що скорочення в S7 можуть покласти початок звільненням і в інших авіакомпаніях. Причиною цього є низький пасажиропотік.
Санкції щодо російської авіації
Нещодавно повідомлялося, що у російських авіакомпаній почастішали поломки літаків через західні санкції на ремонт і постачання запчастин.
Також в Ірландії розглядають справу про літаки, які можуть бути визнані викраденими. У зв'язку з цим у російських компаній можуть вилучити 37 авіабортів за межами Росії.
А Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій у вигляді стягнення двох літаків російської компанії "Ільюшн Фінанс Ко." у дохід держави.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.