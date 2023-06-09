Постраждалі від підриву Каховської ГЕС отримають компенсацію по програмі "єВідновлення", - Шуляк

"Коли ми розробляли закон про компенсації за пошкоджене та знищене житло, то передбачали, що руйнування можуть бути не тільки в результаті обстрілів, а й через інші дії російських агресорів", - пояснила Шуляк.

Вона також додала, що саме тому в законі прописана норма про компенсацію за зруйноване або знищене житло - і внаслідок бойових дій, і внаслідок терористичних актів та диверсій російських окупантів.



"Те, що відбулося внаслідок руйнування Каховської ГЕС - підтоплення, знищення, пошкодження будинків, обов'язково підпаде під дію закону про компенсації", - запевнила голова профільного комітету.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський підписав ініційований Оленою Шуляк та ухвалений парламентом законопроєкт про компенсації власникам пошкодженого та знищеного майна.

10 травня розпочався перший етап державної програми "єВідновлення", в рамках якого власники пошкодженого житла можуть отримати на ремонт до 200 тис. грн.

Підрив Каховської ГЕС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня у Херсонській та Миколаївській областях підтопило десятки населених пунктів.

Найбільше постраждала Херсонська область, а саме - лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під російською окупацією.

Наразі відомо про підтоплення 48 населених пунктів у Херсонські області. При цьому рівень води поступово знижується. Повне осушення може зайняти 10 днів.

Через затоплення у Херсонській області загинуло чотири людини, а ще 13 - вважаються безвісти зниклими.

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