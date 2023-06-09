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Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС получат компенсацию по программе "єВідновлення", - Шуляк

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Жители Херсонской области, потерявшие свои дома из-за теракта российских окупантов на Каховской ГЭС, подпадают под действие закона о компенсациях за поврежденное и уничтоженное имущество и смогут ее получить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире телемарафона.

"Когда мы разрабатывали закон о компенсациях за поврежденное и уничтоженное жилье, то предполагали, что разрушения могут быть не только в результате обстрелов, но и из-за других действий российских агрессоров", - пояснила Шуляк.

Она также добавила, что именно поэтому в законе прописана норма о компенсации за разрушенное или уничтоженное жилье - и в результате боевых действий, и в результате террористических актов и диверсий российских оккупантов.

"То, что произошло в результате разрушения Каховской ГЭС - подтопления, уничтожения, повреждения домов, обязательно подвергнется закону о компенсациях", - заверила глава профильного комитета.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский подписал инициированный Еленой Шуляк и принятый парламентом законопроект о компенсациях владельцам поврежденного и уничтоженного имущества.

10 мая начался первый этап государственной программы "єВідновлення", в рамках которого владельцы поврежденного жилья могут получить на ремонт до 200 тыс. грн.

Подрыв Каховской ГЭС

После взрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня в Херсонской и Николаевской областях подтопило десятки населенных пунктов.

Больше всего пострадала Херсонская область, а именно - левый берег Днепра, который пока находится под российской оккупацией.

Пока известно о подтоплении 48 населенных пунктов в Херсонские области. При этом уровень воды постепенно снижается. Полное осушение может занять 10 дней.

Из-за затопления в Херсонской области погибли четыре человека, а еще 13 - считаются без вести пропавшими.

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Каховская ГЭСЕлена Шуляк