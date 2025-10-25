Постраждали три райони: як виглядає Київ після балістичної атаки РФ (фото)

Росіяни вночі атакували Київ балістикою. В результаті обстрілу зафіксовані пошкодження у трьох районах столиці, виникли кілька великих пожеж, є поранені та загиблий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської прокуратури та повідомлення поліції Києва.
Встановлено, що 25 жовтня, близько 4 години ранку збройні сили РФ завдали ракетний удар по столиці. Внаслідок цього постраждали три райони Києва – Дніпровський, Деснянський та Дарницький.
Станом на 9:30 ранку відомо про одного загиблого у Деснянському районі Києва та девʼять потерпілих у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах. До медзакладів госпіталізовано трьох з них.
У Дніпровському районі пошкоджено вікна у дванадцяти житлових будинках, а також дитячому садку. Також пошкоджені вікна у житловому будинку у Дарницькому районі.
У Деснянському районі знищено магазин, продовольчі склади та пошкоджено автомобілі. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин РФ.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 жовтня противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей РФ та 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.
Окрім того, росіяни атакували Харків та Дніпропетровську область. Зафіксовано кілька пожеж, є постраждалі.