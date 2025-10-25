UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Постраждали три райони: як виглядає Київ після балістичної атаки РФ (фото)

Фото: як виглядає Київ після балістичної атаки РФ (t.me/dsns_kyiv)
Автор: Константин Широкун

Росіяни вночі атакували Київ балістикою. В результаті обстрілу зафіксовані пошкодження у трьох районах столиці, виникли кілька великих пожеж, є поранені та загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської прокуратури та повідомлення поліції Києва.

Встановлено, що 25 жовтня, близько 4 години ранку збройні сили РФ завдали ракетний удар по столиці. Внаслідок цього постраждали три райони Києва – Дніпровський, Деснянський та Дарницький.

Станом на 9:30 ранку відомо про одного загиблого у Деснянському районі Києва та девʼять потерпілих у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах. До медзакладів госпіталізовано трьох з них.

 

У Дніпровському районі пошкоджено вікна у дванадцяти житлових будинках, а також дитячому садку. Також пошкоджені вікна у житловому будинку у Дарницькому районі.

У Деснянському районі знищено магазин, продовольчі склади та пошкоджено автомобілі. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин РФ.

 

 

Обстріл України 25 жовтня

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 жовтня противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей РФ та 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Так, російські війська сьогодні вночі, 25 жовтня, атакували Київ із застосуванням балістичних ракет. У столиці виникла пожежа, також відомо про 9 поранених.

Окрім того, росіяни атакували Харків та Дніпропетровську область. Зафіксовано кілька пожеж, є постраждалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київобстріл КиєваВторгнення Росії до України