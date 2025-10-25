Постраждали три райони: як виглядає Київ після балістичної атаки РФ (фото)

Встановлено, що 25 жовтня, близько 4 години ранку збройні сили РФ завдали ракетний удар по столиці. Внаслідок цього постраждали три райони Києва – Дніпровський, Деснянський та Дарницький.

Станом на 9:30 ранку відомо про одного загиблого у Деснянському районі Києва та девʼять потерпілих у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах. До медзакладів госпіталізовано трьох з них.

У Дніпровському районі пошкоджено вікна у дванадцяти житлових будинках, а також дитячому садку. Також пошкоджені вікна у житловому будинку у Дарницькому районі.

У Деснянському районі знищено магазин, продовольчі склади та пошкоджено автомобілі. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин РФ.