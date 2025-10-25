Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)

Россияне ночью атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела зафиксированы повреждения в трех районах столицы, возникли несколько крупных пожаров, есть раненые и погибший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской прокуратуры и сообщение полиции Киева.
Установлено, что 25 октября, около 4 часов утра вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по столице. В результате этого пострадали три района Киева - Днепровский, Деснянский и Дарницкий.
По состоянию на 9:30 утра известно об одном погибшем в Деснянском районе Киева и девяти пострадавших в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах. В медучреждения госпитализированы трое из них.
В Днепровском районе повреждены окна в двенадцати жилых домах, а также детском саду. Также повреждены окна в жилом доме в Дарницком районе.
В Деснянском районе уничтожен магазин, продовольственные склады и повреждены автомобили. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление РФ.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 октября противник атаковал девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ и 62 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.
Кроме того, россияне атаковали Харьков и Днепропетровскую область. Зафиксировано несколько пожаров, есть пострадавшие.