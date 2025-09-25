UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Постраждали під час війни? Як оформити репарації за тілесні та психологічні травми

Як подати заявку на репарацію за травми, отримані від війни (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Українці, які зазнали фізичних чи психічних травм через збройну агресію Росії, можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків для України (RD4U). Це можна зробити онлайн на порталі "Дія".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.

Які випадки враховують

Реєстр фіксує шкоду, завдану після 24 лютого 2022 року на всій території України, включно з тимчасово окупованими землями. У "Дії" доступні 13 категорій заяв, п’ять із них стосуються безпосередньо здоров’я:

  • серйозні тілесні ушкодження;
  • сексуальне насильство;
  • катування чи нелюдське поводження;
  • позбавлення свободи;
  • примусова праця або служба.

Поки доступно 13 категорій репарацій (фото: МОЗ/Facebook)

Хто може подати

Подати заяву може будь-хто - як військові, так і цивільні. Це стосується тих, хто отримав важкі травми, проходив лікування чи реабілітацію, зазнав значних витрат на відновлення здоров’я або має психічні розлади через війну.

Як це працює

У категорії "Серйозні тілесні ушкодження" можна одночасно подавати заяви й на інші види шкоди - наприклад, сексуальне насильство, полон чи катування. Також можна заявити про відшкодування витрат на лікування й реабілітацію.

Реєстр збитків об’єднує 44 держави та Європейський Союз. Це перший крок до майбутніх репарацій і відновлення справедливості для постраждалих.

Як подати на репарацію (інфографіка: МОЗ/Facebook)

Читайте також про те, що Міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширять в "Дії" шістьма новими категоріями.

Раніше ми писали про те, що до кінця 2025 року можуть відкрити всі 45 категорій Реєстру збитків.

Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВійна в Україні