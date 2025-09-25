Постраждали під час війни? Як оформити репарації за тілесні та психологічні травми

Які випадки враховують

Реєстр фіксує шкоду, завдану після 24 лютого 2022 року на всій території України, включно з тимчасово окупованими землями. У "Дії" доступні 13 категорій заяв, п’ять із них стосуються безпосередньо здоров’я:

серйозні тілесні ушкодження;

сексуальне насильство;

катування чи нелюдське поводження;

позбавлення свободи;

примусова праця або служба.

Поки доступно 13 категорій репарацій (фото: МОЗ/Facebook)

Хто може подати

Подати заяву може будь-хто - як військові, так і цивільні. Це стосується тих, хто отримав важкі травми, проходив лікування чи реабілітацію, зазнав значних витрат на відновлення здоров’я або має психічні розлади через війну.

Як це працює

У категорії "Серйозні тілесні ушкодження" можна одночасно подавати заяви й на інші види шкоди - наприклад, сексуальне насильство, полон чи катування. Також можна заявити про відшкодування витрат на лікування й реабілітацію.

Реєстр збитків об’єднує 44 держави та Європейський Союз. Це перший крок до майбутніх репарацій і відновлення справедливості для постраждалих.

Як подати на репарацію (інфографіка: МОЗ/Facebook)