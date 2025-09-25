Пострадали во время войны? Как оформить репарации за телесные и психологические травмы

Украинцы, которые получили физические или психические травмы из-за вооруженной агрессии России, могут подать заявление в международный Реестр убытков для Украины (RD4U). Это можно сделать онлайн на портале "Дія".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.
Реестр фиксирует ущерб, нанесенный после 24 февраля 2022 года на всей территории Украины, включая временно оккупированные земли. В "Дії" доступны 13 категорий заявлений, пять из них касаются непосредственно здоровья:
Подать заявление может любой - как военные, так и гражданские. Это касается тех, кто получил тяжелые травмы, проходил лечение или реабилитацию, понес значительные расходы на восстановление здоровья или имеет психические расстройства из-за войны.
В категории "Серьезные телесные повреждения" можно одновременно подавать заявления и на другие виды вреда - например, сексуальное насилие, плен или пытки. Также можно заявить о возмещении расходов на лечение и реабилитацию.
Реестр убытков объединяет 44 государства и Европейский Союз. Это первый шаг к будущим репарациям и восстановлению справедливости для пострадавших.
Читайте также о том, что Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширят в "Дії" шестью новыми категориями.
Ранее мы писали о том, что до конца 2025 года могут открыть все 45 категорий Реестра убытков.