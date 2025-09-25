RU

Общество Образование Деньги Изменения

Пострадали во время войны? Как оформить репарации за телесные и психологические травмы

Как подать заявку на репарацию за травмы, полученные от войны (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, которые получили физические или психические травмы из-за вооруженной агрессии России, могут подать заявление в международный Реестр убытков для Украины (RD4U). Это можно сделать онлайн на портале "Дія".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.

Какие случаи учитывают

Реестр фиксирует ущерб, нанесенный после 24 февраля 2022 года на всей территории Украины, включая временно оккупированные земли. В "Дії" доступны 13 категорий заявлений, пять из них касаются непосредственно здоровья:

  • серьезные телесные повреждения;
  • сексуальное насилие;
  • пытки или бесчеловечное обращение;
  • лишение свободы;
  • принудительный труд или служба.

Пока доступно 13 категорий репараций (фото: Минздрав/Facebook)

Кто может подать заявление

Подать заявление может любой - как военные, так и гражданские. Это касается тех, кто получил тяжелые травмы, проходил лечение или реабилитацию, понес значительные расходы на восстановление здоровья или имеет психические расстройства из-за войны.

Как это работает

В категории "Серьезные телесные повреждения" можно одновременно подавать заявления и на другие виды вреда - например, сексуальное насилие, плен или пытки. Также можно заявить о возмещении расходов на лечение и реабилитацию.

Реестр убытков объединяет 44 государства и Европейский Союз. Это первый шаг к будущим репарациям и восстановлению справедливости для пострадавших.

Как подать на репарацию (инфографика: Минздрав/Facebook)

Читайте также о том, что Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширят в "Дії" шестью новыми категориями.

Ранее мы писали о том, что до конца 2025 года могут открыть все 45 категорий Реестра убытков.

