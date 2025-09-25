Пострадали во время войны? Как оформить репарации за телесные и психологические травмы

Какие случаи учитывают

Реестр фиксирует ущерб, нанесенный после 24 февраля 2022 года на всей территории Украины, включая временно оккупированные земли. В "Дії" доступны 13 категорий заявлений, пять из них касаются непосредственно здоровья:

серьезные телесные повреждения;

сексуальное насилие;

пытки или бесчеловечное обращение;

лишение свободы;

принудительный труд или служба.

Пока доступно 13 категорий репараций (фото: Минздрав/Facebook)

Кто может подать заявление

Подать заявление может любой - как военные, так и гражданские. Это касается тех, кто получил тяжелые травмы, проходил лечение или реабилитацию, понес значительные расходы на восстановление здоровья или имеет психические расстройства из-за войны.

Как это работает

В категории "Серьезные телесные повреждения" можно одновременно подавать заявления и на другие виды вреда - например, сексуальное насилие, плен или пытки. Также можно заявить о возмещении расходов на лечение и реабилитацию.

Реестр убытков объединяет 44 государства и Европейский Союз. Это первый шаг к будущим репарациям и восстановлению справедливости для пострадавших.

Как подать на репарацию (инфографика: Минздрав/Facebook)